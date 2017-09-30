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30 сентября 2017, 18:19 | Теннис | ТАСС

Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Пекине

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Россиянка обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову посеянную на турнире под 16-м номером. Увеличить
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Встреча продолжалась 3 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7) в пользу российской спортсменки, занимающей 104-е место в рейтинге WTA.

В начале августа Шарапова получила специальное приглашение («уайлд-кард») для участия в турнире WTA в Пекине. Севастова была «посеяна» под 16-м номером.

Соперница Шараповой по второму кругу определится позднее в матче между россиянкой Екатериной Макаровой и американкой Дженнифер Брэди.

Ранее в субботу россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву — 7:6 (7:5), 6:1, а Анастасия Павлюченкова одержала победу над американкой Лорен Дэвис — 6:1, 6:1.

Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии «хард». Призовой фонд турнира составляет около $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.
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