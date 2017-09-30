Неудержимая в Поднебесной. Шарапова снова в деле
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в субботу возвращается на корт — встреча с ее участием станет центральной в первый день крупного турнира WTA в Пекине.
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КТО ЗДЕСЬ ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА?
Пекинский старт в календаре женского тура вполне достоин приставки «супер» — это последний в году турнир категории Premier Mandatory, стоящий в одном ряду с
Последним на данный момент выступлением Шараповой является участие в US Open, где она также получила wild card в основную сетку и уже в первом раунде выдала потрясающий матч. По его итогам досрочно отправилась отдыхать одна из претенденток на титул и вторая ракетка турнира румынка Симона Халеп. Шарапова же, до того толком не игравшая несколько месяцев
Забавно, что после паузы длиной почти в месяц Шарапова получит возможность взять реванш — по итогам жеребьевки в первом круге в Пекине ей предстоит сыграть все с той же Севастовой. Которая тоже не избалована практикой — на US Open она провела на матч больше, а с тех пор выступила только в Ухане, где сразу же проиграла в двух сетах Екатерине Макаровой.
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
Впрочем, карьера Севастовой нас интересует в меньшей степени. В отличие от вопроса, чем занималась Шарапова после поражения в
Поскольку книга — не менее солидный проект, чем кондитерская линейка, то к ее продвижению она подошла со всей серьезностью. Все последние недели теннисистка добросовестно встречалась с читателями, подписывала экземпляры книги, посещала телешоу и различные светские мероприятия, раздавала интервью. А в ее социальных сетях обложка Unstoppable появлялась раз в 10 чаще, чем кадры с тренировок.
А еще Шарапова взорвала
Будем надеяться, что вся эта активная деятельность не отвлекла Шарапову от подготовки к пекинскому турниру, и она находится как минимум в той же форме, что и перед US Open. Потому что проиграть Севастовой второй раз подряд будет крайне неприятно. Между тем уже известно, что победительница этой встречи во втором раунде может встретиться все с той же Макаровой. А в третьем — с Халеп.
Или, что тоже вероятно, с Эжени Бушар, и вот это будет почти голливудский сюжет. Бывшая поклонница Шараповой, превратившаяся в ее самого предвзятого критика, получает шанс встретиться с кумиром своего детства на корте… Но стоп. Пока это все из области фантазий. Посмотрим, справится ли Шарапова со стартовым испытанием.
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