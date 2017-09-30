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30 сентября 2017, 0:17 | Теннис | Спорт-Экспресс

Неудержимая в Поднебесной. Шарапова снова в деле

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в субботу возвращается на корт — встреча с ее участием станет центральной в первый день крупного турнира WTA в Пекине.

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КТО ЗДЕСЬ ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА?

Пекинский старт в календаре женского тура вполне достоин приставки «супер» — это последний в году турнир категории Premier Mandatory, стоящий в одном ряду с Индиан-Уэллсом, Майами и Мадридом. С внушительным призовым фондом, превышающим шесть миллионов долларов и девятью представительницами топ-10 в сетке. И при всем при этом первой, кто вечером в субботу выйдет на центральный корт, будет Шарапова, от которой китайцы просто без ума. Ее матч начнется сразу же после церемонии открытия — ну, и кто здесь главная звезда, первая ракетка мира или 104-я?

Последним на данный момент выступлением Шараповой является участие в US Open, где она также получила wild card в основную сетку и уже в первом раунде выдала потрясающий матч. По его итогам досрочно отправилась отдыхать одна из претенденток на титул и вторая ракетка турнира румынка Симона Халеп. Шарапова же, до того толком не игравшая несколько месяцев из-за травм, не без труда преодолела еще два круга, а в четвертом проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой — 7:5, 4:6, 2:6.

Забавно, что после паузы длиной почти в месяц Шарапова получит возможность взять реванш — по итогам жеребьевки в первом круге в Пекине ей предстоит сыграть все с той же Севастовой. Которая тоже не избалована практикой — на US Open она провела на матч больше, а с тех пор выступила только в Ухане, где сразу же проиграла в двух сетах Екатерине Макаровой.

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

Впрочем, карьера Севастовой нас интересует в меньшей степени. В отличие от вопроса, чем занималась Шарапова после поражения в Нью-Йорке. Впрочем, можно сколько угодно притворяться, но сложно поверить, что хоть кто-то еще не знает — россиянка стала писательницей. Ее автобиография под названием Unstoppable («Неудержимая») была анонсирована весной, а официально вышла в свет сразу же после окончания US Open. Шарапова бросилась ковать железо, не отходя от кассы.

Поскольку книга — не менее солидный проект, чем кондитерская линейка, то к ее продвижению она подошла со всей серьезностью. Все последние недели теннисистка добросовестно встречалась с читателями, подписывала экземпляры книги, посещала телешоу и различные светские мероприятия, раздавала интервью. А в ее социальных сетях обложка Unstoppable появлялась раз в 10 чаще, чем кадры с тренировок.

А еще Шарапова взорвала интернет-бомбу, выложив фото с кольцом на безымянном пальце. Без подписи, зато с хэштегом #вместесомной. Взбудораженные поклонники устроили целый чемпионат по толкованию этого снимка, что наверняка только поспособствовало продажам книги. Вот этот кадр.

Будем надеяться, что вся эта активная деятельность не отвлекла Шарапову от подготовки к пекинскому турниру, и она находится как минимум в той же форме, что и перед US Open. Потому что проиграть Севастовой второй раз подряд будет крайне неприятно. Между тем уже известно, что победительница этой встречи во втором раунде может встретиться все с той же Макаровой. А в третьем — с Халеп.

Или, что тоже вероятно, с Эжени Бушар, и вот это будет почти голливудский сюжет. Бывшая поклонница Шараповой, превратившаяся в ее самого предвзятого критика, получает шанс встретиться с кумиром своего детства на корте… Но стоп. Пока это все из области фантазий. Посмотрим, справится ли Шарапова со стартовым испытанием.
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Мария Шарапова стартует на теннисном турнире в Пекине матчем с латвийкой Севастовой

Мария Шарапова стартует на теннисном турнире в Пекине матчем с латвийкой Севастовой

Россиянка Мария Шарапова сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии в первом раунде крупного теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет почти 6,4 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
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