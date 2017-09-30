Неудержимая в Поднебесной. Шарапова снова в деле

КТО ЗДЕСЬ ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА?

Пекинский старт в календаре женского тура вполне достоин приставки «супер» — это последний в году турнир категории Premier Mandatory, стоящий в одном ряду с Индиан-Уэллсом, Майами и Мадридом. С внушительным призовым фондом, превышающим шесть миллионов долларов и девятью представительницами топ-10 в сетке. И при всем при этом первой, кто вечером в субботу выйдет на центральный корт, будет Шарапова, от которой китайцы просто без ума. Ее матч начнется сразу же после церемонии открытия — ну, и кто здесь главная звезда, первая ракетка мира или 104-я?

фоторепортаж Мария Шарапова завершила борьбу на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла латвийке Анастасии Севастовой в четвертом круге US Open (общий призовой фонд — $50,4 млн). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Последним на данный момент выступлением Шараповой является участие в US Open, где она также получила wild card в основную сетку и уже в первом раунде выдала потрясающий матч. По его итогам досрочно отправилась отдыхать одна из претенденток на титул и вторая ракетка турнира румынка Симона Халеп. Шарапова же, до того толком не игравшая несколько месяцев из-за травм, не без труда преодолела еще два круга, а в четвертом проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой — 7:5, 4:6, 2:6.

Забавно, что после паузы длиной почти в месяц Шарапова получит возможность взять реванш — по итогам жеребьевки в первом круге в Пекине ей предстоит сыграть все с той же Севастовой. Которая тоже не избалована практикой — на US Open она провела на матч больше, а с тех пор выступила только в Ухане, где сразу же проиграла в двух сетах Екатерине Макаровой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">First practice in Beijing...hey <a href="https://twitter.com/hashtag/SharaFamilyChina?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SharaFamilyChina</a> ? <a href="https://t.co/GJqTLfTxKf">pic.twitter.com/GJqTLfTxKf</a></p>— Maria Sharapova (@MariaSharapova) <a href="https://twitter.com/MariaSharapova/status/912908889548615681?ref_src=twsrc%5Etfw">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

Впрочем, карьера Севастовой нас интересует в меньшей степени. В отличие от вопроса, чем занималась Шарапова после поражения в Нью-Йорке. Впрочем, можно сколько угодно притворяться, но сложно поверить, что хоть кто-то еще не знает — россиянка стала писательницей. Ее автобиография под названием Unstoppable («Неудержимая») была анонсирована весной, а официально вышла в свет сразу же после окончания US Open. Шарапова бросилась ковать железо, не отходя от кассы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This first picture!! ? Ahmazing <a href="https://twitter.com/hashtag/Unstoppable?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Unstoppable</a> <a href="https://t.co/EiJdy8FlaK">pic.twitter.com/EiJdy8FlaK</a></p>— Maria Sharapova (@MariaSharapova) <a href="https://twitter.com/MariaSharapova/status/909178157420310528?ref_src=twsrc%5Etfw">16 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Поскольку книга — не менее солидный проект, чем кондитерская линейка, то к ее продвижению она подошла со всей серьезностью. Все последние недели теннисистка добросовестно встречалась с читателями, подписывала экземпляры книги, посещала телешоу и различные светские мероприятия, раздавала интервью. А в ее социальных сетях обложка Unstoppable появлялась раз в 10 чаще, чем кадры с тренировок.

А еще Шарапова взорвала интернет-бомбу, выложив фото с кольцом на безымянном пальце. Без подписи, зато с хэштегом #вместесомной. Взбудораженные поклонники устроили целый чемпионат по толкованию этого снимка, что наверняка только поспособствовало продажам книги. Вот этот кадр.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZeHYcejFuN/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#togetherwithme</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-25T16:22:49+00:00">Sep 25, 2017 at 9:22am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Будем надеяться, что вся эта активная деятельность не отвлекла Шарапову от подготовки к пекинскому турниру, и она находится как минимум в той же форме, что и перед US Open. Потому что проиграть Севастовой второй раз подряд будет крайне неприятно. Между тем уже известно, что победительница этой встречи во втором раунде может встретиться все с той же Макаровой. А в третьем — с Халеп.

Или, что тоже вероятно, с Эжени Бушар, и вот это будет почти голливудский сюжет. Бывшая поклонница Шараповой, превратившаяся в ее самого предвзятого критика, получает шанс встретиться с кумиром своего детства на корте… Но стоп. Пока это все из области фантазий. Посмотрим, справится ли Шарапова со стартовым испытанием.