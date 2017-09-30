Андрей Кузнецов проиграл в четвертьфинале «Челленджера» в Орлеане
91-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Кузнецов, в четвертьфинале турнира во французском городе Орлеан уступил словаку Норберту Гомбошу, занимающему 89-е место мирового рейтинга, — 2/6, 6/4, 6/7 (5).
За 1 час 58 минут матча Андрей сделал шесть эйсов и три брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Ноберт 13 раз подал навылет и реализовал четыре
В полуфинале соревнований Гомбош выступит против украинца Ильи Марченко.
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