Андрей Кузнецов проиграл в четвертьфинале «Челленджера» в Орлеане

За 1 час 58 минут матча Андрей сделал шесть эйсов и три брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Ноберт 13 раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.



В полуфинале соревнований Гомбош выступит против украинца Ильи Марченко.