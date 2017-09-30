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https://sport.mail.ru/news/tennis/31175378/
30 сентября 2017, 0:04 | Теннис | GoTennis.ru

Дарья Касаткина прекратила сотрудничество со своим тренером

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила сотрудничество со своим нынешним наставником Владимир Платеником. Отметим, что Владимир начал работать со спортсменкой в 2014 году.

«Мы решили прекратить нашу совместную работу. Дарья хочет продолжить тренироваться в нашей академии, а я буду ей помогать, но большую часть времени стану уделять молодым талантам из Словакии», — сообщает сайт академии Empire, директором которой является Платеник.
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30 сентября

Дарья Касаткина прекратила сотрудничество со своим тренером

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