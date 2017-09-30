Дарья Касаткина прекратила сотрудничество со своим тренером
Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила сотрудничество со своим нынешним наставником Владимир Платеником. Отметим, что Владимир начал работать со спортсменкой в 2014 году.
«Мы решили прекратить нашу совместную работу. Дарья хочет продолжить тренироваться в нашей академии, а я буду ей помогать, но большую часть времени стану уделять молодым талантам из Словакии», — сообщает сайт академии Empire, директором которой является Платеник.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter