Трамп: Мой любимый спортсмен — Надаль, он всегда хочет побеждать
Президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме
премьер-министра Испании Мариано Рахоя, назвал первую ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля, любимым спортсменом.
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Отметим, в прежние годы Трамп часто присутствовал на US Open, где Рафаэль в этом году выиграл 16-й турнир «Большого шлема» и создал запас в рейтинге относительно преследующего его швейцарца Роджера Федерера.
«Знаете, кто мой любимый спортсмен? Рафаэль Надаль. Он мне импонирует. Он всегда хочет побеждать — настоящий чемпион», — приводит слова Трампа Tennis World USA.
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