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29 сентября 2017, 23:31 | Теннис | Чемпионат.com

Трамп: Мой любимый спортсмен — Надаль, он всегда хочет побеждать

Президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме премьер-министра Испании Мариано Рахоя, назвал первую ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля, любимым спортсменом.

Президент США <span class=error>Дональд</span> <span class=error>Трамп</span> принимая в Белом доме <nobr>премьер-министра</nobr> Испании <span class=error>Мариано</span> <span class=error>Рахоя</span> назвал первую ракетку мира испанца Рафаэля <span class=error>Надаля</span> любимым спортсменом. Увеличить
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Отметим, в прежние годы Трамп часто присутствовал на US Open, где Рафаэль в этом году выиграл 16-й турнир «Большого шлема» и создал запас в рейтинге относительно преследующего его швейцарца Роджера Федерера.

«Знаете, кто мой любимый спортсмен? Рафаэль Надаль. Он мне импонирует. Он всегда хочет побеждать — настоящий чемпион», — приводит слова Трампа Tennis World USA.
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