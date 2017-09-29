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Отметим, в прежние годы Трамп часто присутствовал на US Open, где Рафаэль в этом году выиграл 16-й турнир «Большого шлема» и создал запас в рейтинге относительно преследующего его швейцарца Роджера Федерера.



«Знаете, кто мой любимый спортсмен? Рафаэль Надаль. Он мне импонирует. Он всегда хочет побеждать — настоящий чемпион», — приводит слова Трампа Tennis World USA.