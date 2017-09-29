Джумхур одолел Александра Зверева и вышел в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне

В четвертьфинальном матче боснийский теннисист, шестой номер посева, со счетом 6:4, 7:5 переиграл первую ракетку турнира Александра Зверева из Германии. Поединок продолжался чуть дольше полутора часов. Ранее соперники ни разу не встречались на корте.

В полуфинале Джумхур сыграет с украинцем Александром Долгополовым (5), который оказался сильнее израильтянина Дуди Селы.