Максим Мирный и Филипп Освальд не вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Мирный и Филипп Освальд не вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $667 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В сегодняшнем полуфинальном матче
На турнире в узбекском Ташкенте (призовой фонд — $226 тыс.) белорусская теннисистка Арина Соболенко (119-й номер рейтинга WTA) не сумела пробиться в финал, уступив в двух сетах венгерке Тимее Бабош (52) — 1:6, 4:6. Теперь Соболенко отправится на престижный турнир China Open в Пекин с призовым фондом $6,3 млн. В поединке первого квалификационного раунда она встретится с американкой Кристиной Макхейл (79).
Еще одна белоруска Александра Саснович (102) уже вышла во второй раунд квалификации этих соревнований, обыграв сегодня российскую теннисистку Аллу Кудрявцевой (378) — 6:3, 6:0. В решающем поединке за выход в основную сетку соревнований Александра Саснович встретится с представительницей США Варварой Лепченко (76).
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