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29 сентября 2017, 14:26 | Теннис | Чемпионат.com

Звонарёва снялась по ходу матча с Бондаренко в полуфинале турнира в Ташкенте

Бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва (Q) не смогла пробиться в финал турнира в Ташкенте.

Она снялась по ходу матча с украинкой Катериной Бондаренко при счёте 6:7 (7:9), 1:4. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Вера совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Катерины 1 двойная ошибка и 3 брейка.

В финале Бондаренко сыграет с венгеркой Тимей Бабош (2).
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