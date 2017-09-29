Звонарёва снялась по ходу матча с Бондаренко в полуфинале турнира в Ташкенте
Бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва (Q) не смогла пробиться в финал турнира в Ташкенте.
Она снялась по ходу матча с украинкой Катериной Бондаренко при счёте 6:7 (7:9), 1:4. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Вера совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 2
В финале Бондаренко сыграет с венгеркой Тимей Бабош (2).
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