Мария Шарапова стартует на теннисном турнире в Пекине матчем с латвийкой Севастовой

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Шарапова получила от организаторов wild card для участия в основной сетке турнира. Севастова посеяна под 16-м номером.

Соперницы один раз встречались на корте — в этом году в четвертом круге Открытого чемпионата США, и тогда сильнее в трех сетах оказалась Севастова.

Турнир в Пекине пройдет с 30 сентября по 8 октября.