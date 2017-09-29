Мария Шарапова стартует на теннисном турнире в Пекине матчем с латвийкой Севастовой
Россиянка Мария Шарапова сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии в первом раунде крупного теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет почти 6,4 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
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Шарапова получила от организаторов wild card для участия в основной сетке турнира. Севастова посеяна под 16-м номером.
Соперницы один раз встречались на корте — в этом году в четвертом круге Открытого чемпионата США, и тогда сильнее в трех сетах оказалась Севастова.
Турнир в Пекине пройдет с 30 сентября по 8 октября.
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