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https://sport.mail.ru/news/tennis/31166961/
29 сентября 2017, 12:02 | Теннис | Р-Спорт

Александр Медведев будет отстаивать заявку Петербурга в борьбе за итоговый турнир WTA

Генеральный директор турнира ATP в Санкт-Петербурге Александр Медведев будет представлять интересы Северной столицы в борьбе за право проведения итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщила агентству «Р-Спорт» директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон.

Санкт-Петербург наряду с одним из китайских городов претендует на проведение турнира с 2019 года.

«Вопрос должен решиться до 10 декабря. Это будет решать директорат WTA, который взвесит все за и против. Там нас будет представлять Александр Иванович Медведев», — сказала Камельзон по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

В случае если Санкт-Петербург получит право на проведение турнира, контракт будет заключен на пять лет.

Ранее итоговый турнир WTA, впервые прошедший в 1972 году, проводился в Бока-Ратон (США), Нью-Йорке, Окленде, Мюнхене, Мадриде, Дохе и Стамбуле. С 2014 по 2018 год местом проведения турнира выступает Сингапур.
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