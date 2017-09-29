Александр Медведев будет отстаивать заявку Петербурга в борьбе за итоговый турнир WTA

Санкт-Петербург наряду с одним из китайских городов претендует на проведение турнира с 2019 года.

«Вопрос должен решиться до 10 декабря. Это будет решать директорат WTA, который взвесит все за и против. Там нас будет представлять Александр Иванович Медведев», — сказала Камельзон по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

В случае если Санкт-Петербург получит право на проведение турнира, контракт будет заключен на пять лет.