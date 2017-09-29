Александр Медведев будет отстаивать заявку Петербурга в борьбе за итоговый турнир WTA
Генеральный директор турнира ATP в
Санкт-Петербурге Александр Медведев будет представлять интересы Северной столицы в борьбе за право проведения итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщила агентству «Р-Спорт» директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон.
«Вопрос должен решиться до 10 декабря. Это будет решать директорат WTA, который взвесит все за и против. Там нас будет представлять Александр Иванович Медведев», — сказала Камельзон по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
В случае если
Ранее итоговый турнир WTA, впервые прошедший в 1972 году, проводился в
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