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https://sport.mail.ru/news/tennis/31166455/
29 сентября 2017, 11:52 | Теннис | Чемпионат.com

10 эйсов помогли Бабош обыграть Соболенко в полуфинале турнира в Ташкенте

Венгерская теннисистка Тимя Бабош (2) вышла в финал турнира в Ташкенте, в двух сетах обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Тимя 10 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале соперницей Бабош будет либо бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва (Q), либо украинка Катерина Бондаренко.
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