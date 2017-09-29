10 эйсов помогли Бабош обыграть Соболенко в полуфинале турнира в Ташкенте

Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Тимя 10 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале соперницей Бабош будет либо бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва (Q), либо украинка Катерина Бондаренко.