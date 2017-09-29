10 эйсов помогли Бабош обыграть Соболенко в полуфинале турнира в Ташкенте
Венгерская теннисистка Тимя Бабош (2) вышла в финал турнира в Ташкенте, в двух сетах обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:1, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Тимя 10 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8
В финале соперницей Бабош будет либо бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва (Q), либо украинка Катерина Бондаренко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter