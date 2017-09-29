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29 сентября 2017, 10:52 | Теннис | Чемпионат.com

Феррер и Кольшрайбер снялись с турнира в Пекине, Рублёв попал в основную сетку

Испанец Давид Феррер и представитель Германии Филипп Кольшрайбер снялись с турнира в Пекине, который стартует 2 октября, сообщает Tennis World USA.

Испанец Давид <span class=error>Феррер</span> и представитель Германии Филипп Кольшрайбер снялись с турнира в Пекине который стартует 2 октября сообщает Tennis World USA. Увеличить
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В 2015 и 2016 годах 35-летний уроженец Хавеи, семь раз принимавший участие в этих соревнованиях, доходил до полуфинала.

28-я ракетка мира Феррер не выходил на корт после поражения от представителя Казахстана Михаила Кукушкина на старте Открытого чемпионата США.

Кольшрайбер, четыре раза выступавший в Пекине, ранее снялся с поединка второго круга турнира в Санкт-Петербурге против литовца Ричардаса Беранкиса.

Вместо Феррера и Кольшрайбера в основную сетку турнира прошли аргентинец Леонардо Майер и россиянин Андрей Рублёв.
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