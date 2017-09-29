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29 сентября 2017, 10:51 | Теннис | БЕЛТА

Белоруска Александра Саснович победила на старте квалификации теннисного турнира в Пекине

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович победно стартовала в квалификации крупного турнира категории «Премьер» в Пекине (призовой фонд — $6,3 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого раунда <span class=error>Саснович</span> (102-й номер мирового рейтинга) взяла верх над россиянкой Аллой Кудрявцевой (348-й номер рейтинга WTA) — 6:3 6:0. Увеличить
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Сегодня в поединке первого раунда Саснович (102-й номер мирового рейтинга) взяла верх над россиянкой Аллой Кудрявцевой (348-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:0. В решающем поединке за выход в основную сетку соревнований Александра Саснович встретится с победительницей матча между китайской теннисисткой Лю Фанчжоу (159) и представительницей США Варварой Лепченко (76).

Еще одна белоруска Арина Соболенко (119) успешно выступает на соревнованиях в Ташкенте (призовой фонд — $226 тыс.). Сегодня в поединке за выход в финал она будет соперничать с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош (52).

На мужском турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $667 тыс.) белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сегодня сыграют в полуфинале парного разряда с австрийско-американским тандемом Александр Пейя / Раджив Рам.

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