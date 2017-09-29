Белоруска Александра Саснович победила на старте квалификации теннисного турнира в Пекине
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович победно стартовала в квалификации крупного турнира категории «Премьер» в Пекине (призовой фонд — $6,3 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в поединке первого раунда Саснович (102-й номер мирового рейтинга) взяла верх над россиянкой Аллой Кудрявцевой (348-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:0. В решающем поединке за выход в основную сетку соревнований Александра Саснович встретится с победительницей матча между китайской теннисисткой Лю Фанчжоу (159) и представительницей США Варварой Лепченко (76).
Еще одна белоруска Арина Соболенко (119) успешно выступает на соревнованиях в Ташкенте (призовой фонд — $226 тыс.). Сегодня в поединке за выход в финал она будет соперничать с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош (52).
На мужском турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $667 тыс.) белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сегодня сыграют в полуфинале парного разряда с
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