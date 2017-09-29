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https://sport.mail.ru/news/tennis/31165195/
29 сентября 2017, 10:49 | Теннис | Чемпионат.com

Звонарёва вышла в полуфинал турнира в Ташкенте и 2 октября вернётся в топ-200

Бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва (Q) вышла в полуфинал турнира в Ташкенте, обыграв сербку Александру Крунич (6) со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Вера 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 3 брейка.

За выход в финал Звонарёва поспорит либо с японкой Куруми Нарой, либо с украинкой Катериной Бондаренко.

Благодаря этой победе Вера вернётся в топ-200 рейтинга WTA.

Полуфинал также состоится 29 сентября.

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