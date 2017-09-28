Новак Джокович: Хотелось бы думать, что я смогу играть ещё лет десять
Серб Новак Джокович признался, что хотел бы играть в теннис ещё долгое время.
«Здорово, что у меня есть полгода на отдых. Этот перерыв позволит мне заложить серьёзную основу для моего возвращения. Сложно сказать, сколько ещё я смогу выступать.
Хотелось бы думать, что я смогу играть ещё лет десять. Посмотрим, сколько мне удастся продержаться в профессиональном теннисе. На самом деле, я стараюсь не строить конкретных планок на ближайшее будущее, — приводит слова Джоковича IBTimes.
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