Новак Джокович: Хотелось бы думать, что я смогу играть ещё лет десять

«Здорово, что у меня есть полгода на отдых. Этот перерыв позволит мне заложить серьёзную основу для моего возвращения. Сложно сказать, сколько ещё я смогу выступать.

Хотелось бы думать, что я смогу играть ещё лет десять. Посмотрим, сколько мне удастся продержаться в профессиональном теннисе. На самом деле, я стараюсь не строить конкретных планок на ближайшее будущее, — приводит слова Джоковича IBTimes.