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28 сентября 2017, 21:48 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Хотелось бы думать, что я смогу играть ещё лет десять

Серб Новак Джокович признался, что хотел бы играть в теннис ещё долгое время.

«Здорово, что у меня есть полгода на отдых. Этот перерыв позволит мне заложить серьёзную основу для моего возвращения. Сложно сказать, сколько ещё я смогу выступать.

Хотелось бы думать, что я смогу играть ещё лет десять. Посмотрим, сколько мне удастся продержаться в профессиональном теннисе. На самом деле, я стараюсь не строить конкретных планок на ближайшее будущее, — приводит слова Джоковича IBTimes.
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