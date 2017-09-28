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https://sport.mail.ru/news/tennis/31160367/
28 сентября 2017, 19:48 | Теннис | GoTennis.ru

Ухань. Гарбин Мугуруса потерпела поражение от Елены Остапенко

Первая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, уступила латвийке Елене Остапенко, занимающей десятую строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 3/6, 2/6 в четвертьфинале турнира в Ухане.

Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. За это время 23-летняя Мугуруса сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 20-летняя Остапенко один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу испанки.

Соперницей Остапенко в полуфинале соревнований Dongfeng Motor Wuhan Open будет австралийка Эшли Барти.
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