Ухань. Гарбин Мугуруса потерпела поражение от Елены Остапенко
Первая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, уступила латвийке Елене Остапенко, занимающей десятую строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 3/6, 2/6 в четвертьфинале турнира в Ухане.
Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. За это время 23-летняя Мугуруса сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
Соперницей Остапенко в полуфинале соревнований Dongfeng Motor Wuhan Open будет австралийка Эшли Барти.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter