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https://sport.mail.ru/news/tennis/31158345/
28 сентября 2017, 17:00 | Теннис | Чемпионат.com

А. Зверев одолел Дарси на турнире в Шэньчжэне, отыгравшись с 1:4 в 3-м сете

Немецкий теннисист Александр Зверев (1) пробился в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, в трёх партиях одолев представителя Бельгии Стива Дарси со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> (1) пробился в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне в трёх партиях одолев представителя Бельгии <span class=error>Стива</span> <span class=error>Дарси</span> со счётом 4:6 7:6 (7:5) 7:6 (7:5). Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. Александр 15 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Шэньчжэне Зверев поспорит с победителем матча Лукаш Лацко (Словакия, Q) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 6).
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