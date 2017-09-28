А. Зверев одолел Дарси на турнире в Шэньчжэне, отыгравшись с 1:4 в 3-м сете
Немецкий теннисист Александр Зверев (1) пробился в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, в трёх партиях одолев представителя Бельгии Стива Дарси со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. Александр 15 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 7
За выход в полуфинал соревнований в Шэньчжэне Зверев поспорит с победителем матча Лукаш Лацко (Словакия, Q) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 6).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter