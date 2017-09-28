Макарова и Веснина снялись по ходу матча ¼ финала турнира в Ухане в паре
Российские теннисистка Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) снялись по ходу четвертьфинального матча турнира в Ухане с японкой Шуко Аоямой и представительницей Китая Ян Чжаосюань при счёте 3:4 в первом сете.
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Теннисистки провели на корте 26 минут.
За выход в финал соревнований японка и китаянка поспорят с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа (4).
28 сентября Макарова также не смога пробиться в полуфинал соревнований в одиночном разряде, проиграв француженке Каролин Гарсии со счётом 6:7 (3:7), 4:6.
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