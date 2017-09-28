Макарова и Веснина снялись по ходу матча ¼ финала турнира в Ухане в паре

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Теннисистки провели на корте 26 минут.

За выход в финал соревнований японка и китаянка поспорят с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа (4).

28 сентября Макарова также не смога пробиться в полуфинал соревнований в одиночном разряде, проиграв француженке Каролин Гарсии со счётом 6:7 (3:7), 4:6.