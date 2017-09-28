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https://sport.mail.ru/news/tennis/31158341/
28 сентября 2017, 17:10 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова и Веснина снялись по ходу матча ¼ финала турнира в Ухане в паре

Российские теннисистка Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) снялись по ходу четвертьфинального матча турнира в Ухане с японкой Шуко Аоямой и представительницей Китая Ян Чжаосюань при счёте 3:4 в первом сете.

Российские теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> (2) снялись по ходу четвертьфинального матча турнира в <span class=error>Ухане</span> с японкой <span class=error>Шуко</span> <span class=error>Аоямой</span> и представительницей Китая Ян Чжаосюань при счёте 3:4 в первом сете. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 26 минут.

За выход в финал соревнований японка и китаянка поспорят с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа (4).

28 сентября Макарова также не смога пробиться в полуфинал соревнований в одиночном разряде, проиграв француженке Каролин Гарсии со счётом 6:7 (3:7), 4:6.
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