Макарова в двух сетах проиграла Гарсии в четвертьфинале турнира в Ухане

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Матч продолжался 1 час 48 минут. Екатерина трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Каролин 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в финал Гарсия поспорит либо со своей соотечественницей Ализе Корне, либо с представительницей Греции Марией Саккари (Q).