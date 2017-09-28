Макарова в двух сетах проиграла Гарсии в четвертьфинале турнира в Ухане
Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ухане, проиграв представительнице Франции Каролин Гарсии со счётом 6:7 (3:7), 4:6.
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Матч продолжался 1 час 48 минут. Екатерина трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5
За выход в финал Гарсия поспорит либо со своей соотечественницей Ализе Корне, либо с представительницей Греции Марией Саккари (Q).
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