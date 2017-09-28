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https://sport.mail.ru/news/tennis/31156387/
28 сентября 2017, 15:03 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова в двух сетах проиграла Гарсии в четвертьфинале турнира в Ухане

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ухане, проиграв представительнице Франции Каролин Гарсии со счётом 6:7 (3:7), 4:6.

Российская теннисистка Екатерина <span class=error>Макарова</span> не смогла пробиться в полуфинал турнира в <span class=error>Ухане</span> проиграв представительнице Франции <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсии</span> со счётом 6:7 (3:7) 4:6. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 48 минут. Екатерина трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Каролин 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в финал Гарсия поспорит либо со своей соотечественницей Ализе Корне, либо с представительницей Греции Марией Саккари (Q).
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