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https://sport.mail.ru/news/tennis/31154728/
28 сентября 2017, 12:53 | Теннис | БЕЛТА

Мирный и Освальд вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Китае

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали полуфиналистами парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $667 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мирный и <span class=error>Освальд</span> переиграли в четвертьфинале <span class=error>Андре</span> <span class=error>Бегеманна</span> (Германия) и Франко <span class=error>Шкугора</span> (Хорватия) — 6:4 7:5. В матче за выход в финал <nobr>белорусско-австрийский</nobr> тандем будет соперничать с <nobr>австрийско-американской</nobr> парой Александр <span class=error>Пейя</span> / <span class=error>Раджив</span> Рам. Увеличить
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Сегодня Мирный и Освальд переиграли в четвертьфинале Андре Бегеманна (Германия) и Франко Шкугора (Хорватия) — 6:4, 7:5. В матче за выход в финал белорусско-австрийский тандем будет соперничать с австрийско-американской парой Александр Пейя / Раджив Рам.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня пробилась в полуфинал на турнире в Ташкенте (призовой фонд — $226 тыс.), обыграв украинку Екатерину Козлову. В полуфинале соперницей белоруски, которая занимает 119-е место в рейтинге WTA, будет венгерская теннисистка Тимеа Бабош, занимающая 52-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Ташкенте завершится 30 сентября, в Шэньчжэне — днем позже.

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