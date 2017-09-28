Мирный и Освальд вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Китае

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня Мирный и Освальд переиграли в четвертьфинале Андре Бегеманна (Германия) и Франко Шкугора (Хорватия) — 6:4, 7:5. В матче за выход в финал белорусско-австрийский тандем будет соперничать с австрийско-американской парой Александр Пейя / Раджив Рам.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня пробилась в полуфинал на турнире в Ташкенте (призовой фонд — $226 тыс.), обыграв украинку Екатерину Козлову. В полуфинале соперницей белоруски, которая занимает 119-е место в рейтинге WTA, будет венгерская теннисистка Тимеа Бабош, занимающая 52-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Ташкенте завершится 30 сентября, в Шэньчжэне — днем позже.