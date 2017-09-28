Мирный и Освальд вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Китае
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали полуфиналистами парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $667 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня Мирный и Освальд переиграли в четвертьфинале Андре Бегеманна (Германия) и Франко Шкугора (Хорватия) — 6:4, 7:5. В матче за выход в финал
Белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня пробилась в полуфинал на турнире в Ташкенте (призовой фонд — $226 тыс.), обыграв украинку Екатерину Козлову. В полуфинале соперницей белоруски, которая занимает 119-е место в рейтинге WTA, будет венгерская теннисистка Тимеа Бабош, занимающая 52-е место в мировом рейтинге.
Турнир в Ташкенте завершится 30 сентября, в Шэньчжэне — днем позже.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter