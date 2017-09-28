Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Ташкенте

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В сегодняшнем четвертьфинальном матче Соболенко (119-й номер мирового рейтинга) обыграла украинскую теннисистку Екатерину Козлову (71) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. До этого Арина Соболенко победила в узбекской столице россиянку Евгению Родину (84) — 6:2, 6:2, а также представительницу Германии Татьяну Марию (53) — 6:3, 7:5. Теперь в поединке за выход в финал белоруска встретится с победительницей матча между венгерской теннисисткой Тимеей Бабош (52) и швейцаркой Штефани Фегеле (196).