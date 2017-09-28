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https://sport.mail.ru/news/tennis/31152871/
28 сентября 2017, 12:16 | Теннис | БЕЛТА

Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Ташкенте

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Ташкенте (призовой фонд — $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

До этого Арина <span class=error>Соболенко</span> победила в узбекской столице россиянку Евгению Родину (84) — 6:2 6:2 а также представительницу Германии Татьяну Марию (53) — 6:3 7:5. Увеличить
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В сегодняшнем четвертьфинальном матче Соболенко (119-й номер мирового рейтинга) обыграла украинскую теннисистку Екатерину Козлову (71) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. До этого Арина Соболенко победила в узбекской столице россиянку Евгению Родину (84) — 6:2, 6:2, а также представительницу Германии Татьяну Марию (53) — 6:3, 7:5. Теперь в поединке за выход в финал белоруска встретится с победительницей матча между венгерской теннисисткой Тимеей Бабош (52) и швейцаркой Штефани Фегеле (196).

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сегодня проведут четвертьфинальную встречу парного разряда на турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $667 тыс.). Белорусско-австрийский тандем встретится с германско-хорватским тандемом Андре Бегеманн / Франко Шкугор.

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Новости Тенниса

Мирный и Освальд вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Китае

Мирный и Освальд вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Китае

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали полуфиналистами парного разряда на теннисном турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $667 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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