Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира в Ташкенте
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Ташкенте (призовой фонд — $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В сегодняшнем четвертьфинальном матче Соболенко (119-й номер мирового рейтинга) обыграла украинскую теннисистку Екатерину Козлову (71) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. До этого Арина Соболенко победила в узбекской столице россиянку Евгению Родину (84) — 6:2, 6:2, а также представительницу Германии Татьяну Марию (53) — 6:3, 7:5. Теперь в поединке за выход в финал белоруска встретится с победительницей матча между венгерской теннисисткой Тимеей Бабош (52) и швейцаркой Штефани Фегеле (196).
Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сегодня проведут четвертьфинальную встречу парного разряда на турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $667 тыс.).
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