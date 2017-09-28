Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31151732/
28 сентября 2017, 11:10 | Теннис | Р-Спорт

Российская пара Анна Калинская/Евгения Родина снялась с теннисного турнира в Ташкенте

Россиянки Анна Калинская и Евгения Родина снялись с выступления на теннисном турнире в Ташкенте в парном разряде.

Российская пара в четверг должна была встретиться в четвертьфинале с украинкой Екатериной Бондаренко и сербкой Александрой Крунич, посеянными под третьим номером. В турнирной сетке победителями матча значатся украинка и сербка, так как россиянки снялись с турнира. Причины отказа Калинской и Родиной на данный момент неизвестны.

Таким образом, единственной представительницей России в парном разряде на турнире в Узбекистане, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, осталась Ирина Хромачева, которая выступает в паре с турчанкой Ипек Сойлу. В среду российско-турецкий дуэт, посеянный под 4-м номером, вышел в полуфинал турнира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
26 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Плющенко нашёл фигуристку, на порядок мощнее Медведевой

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства