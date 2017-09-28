Российская пара Анна Калинская/Евгения Родина снялась с теннисного турнира в Ташкенте

Российская пара в четверг должна была встретиться в четвертьфинале с украинкой Екатериной Бондаренко и сербкой Александрой Крунич, посеянными под третьим номером. В турнирной сетке победителями матча значатся украинка и сербка, так как россиянки снялись с турнира. Причины отказа Калинской и Родиной на данный момент неизвестны.

Таким образом, единственной представительницей России в парном разряде на турнире в Узбекистане, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, осталась Ирина Хромачева, которая выступает в паре с турчанкой Ипек Сойлу. В среду российско-турецкий дуэт, посеянный под 4-м номером, вышел в полуфинал турнира.