Российская пара Анна Калинская/Евгения Родина снялась с теннисного турнира в Ташкенте
Россиянки Анна Калинская и Евгения Родина снялись с выступления на теннисном турнире в Ташкенте в парном разряде.
Российская пара в четверг должна была встретиться в четвертьфинале с украинкой Екатериной Бондаренко и сербкой Александрой Крунич, посеянными под третьим номером. В турнирной сетке победителями матча значатся украинка и сербка, так как россиянки снялись с турнира. Причины отказа Калинской и Родиной на данный момент неизвестны.
Таким образом, единственной представительницей России в парном разряде на турнире в Узбекистане, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов, осталась Ирина Хромачева, которая выступает в паре с турчанкой Ипек Сойлу. В среду
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