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https://sport.mail.ru/news/tennis/31149382/
28 сентября 2017, 0:28 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Не думаю о том, что нужно обгонять Федерера по «Шлемам»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил соперничество со швейцарцем Роджером Федерером.

«Думаю ли я о том, что нужно обгонять его по “Шлемам”? Если често, нет. В начале сезона я не думаю о звании первой ракетки мира, но сейчас это — реальность. Не хочу думать о рекорде Роджера. Будут шансы — хорошо. Если нет, моя карьера мне всё равно нравится.

Буду ли я хорошим тренером? Не думал об этом. Не хочу сразу говорить нет, потому что многие игроки сначала отказывались, а потом начинали помогать молодёжи. Я буду работать с детьми в моей академии. А лет через десять посмотрим, как всё сложится», — цитирует Надаля пресс-служба Тура.
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