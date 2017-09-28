Рафаэль Надаль: Не думаю о том, что нужно обгонять Федерера по «Шлемам»

«Думаю ли я о том, что нужно обгонять его по “Шлемам”? Если често, нет. В начале сезона я не думаю о звании первой ракетки мира, но сейчас это — реальность. Не хочу думать о рекорде Роджера. Будут шансы — хорошо. Если нет, моя карьера мне всё равно нравится.



Буду ли я хорошим тренером? Не думал об этом. Не хочу сразу говорить нет, потому что многие игроки сначала отказывались, а потом начинали помогать молодёжи. Я буду работать с детьми в моей академии. А лет через десять посмотрим, как всё сложится», — цитирует Надаля пресс-служба Тура.