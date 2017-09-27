Каролин Гарсия: Матч с Макаровой будет очень трудным
Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу над словачкой Доминикой Цибулковой в третьем раунде турнира в Ухане, а также поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Екатериной Макаровой.
«Не верю, что мы с Цибулковой сыграли всего два сета. Каждый мяч был очень долгим, а каждый гейм — долгим и напряжённым. Доминике всегда тяжело противостоять, потому что она никогда не сдаётся.
Мне удавалось сохранять уверенность в сете, даже когда я уступала. Это серьёзный шаг вперёд. Но нужно и дальше прогрессировать.
В теннисе всё быстро меняется. Мне было трудно войти в сезон, но я смогла набрать форму. Теперь знаю, что способна побеждать
Мы с Макаровой давно не встречались — только в паре. Она рано встречает меня и часто бьёт по линии. Екатерина была в первой десятке, так что это будет тяжёлый матч», — цитирует Гарсия
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