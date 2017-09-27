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https://sport.mail.ru/news/tennis/31148564/
27 сентября 2017, 22:02 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Гарсия: Матч с Макаровой будет очень трудным

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу над словачкой Доминикой Цибулковой в третьем раунде турнира в Ухане, а также поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Екатериной Макаровой.

«Не верю, что мы с Цибулковой сыграли всего два сета. Каждый мяч был очень долгим, а каждый гейм — долгим и напряжённым. Доминике всегда тяжело противостоять, потому что она никогда не сдаётся.

Мне удавалось сохранять уверенность в сете, даже когда я уступала. Это серьёзный шаг вперёд. Но нужно и дальше прогрессировать.

В теннисе всё быстро меняется. Мне было трудно войти в сезон, но я смогла набрать форму. Теперь знаю, что способна побеждать топ-игроков, но стабильно так делать тяжело. Эти качели мешают мне набирать рейтинг. Пока что я ничего не добилась и должна много работать.

Мы с Макаровой давно не встречались — только в паре. Она рано встречает меня и часто бьёт по линии. Екатерина была в первой десятке, так что это будет тяжёлый матч», — цитирует Гарсия пресс-служба Тура.
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