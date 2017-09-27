Каролин Гарсия: Матч с Макаровой будет очень трудным

«Не верю, что мы с Цибулковой сыграли всего два сета. Каждый мяч был очень долгим, а каждый гейм — долгим и напряжённым. Доминике всегда тяжело противостоять, потому что она никогда не сдаётся.



Мне удавалось сохранять уверенность в сете, даже когда я уступала. Это серьёзный шаг вперёд. Но нужно и дальше прогрессировать.



В теннисе всё быстро меняется. Мне было трудно войти в сезон, но я смогла набрать форму. Теперь знаю, что способна побеждать топ-игроков, но стабильно так делать тяжело. Эти качели мешают мне набирать рейтинг. Пока что я ничего не добилась и должна много работать.



Мы с Макаровой давно не встречались — только в паре. Она рано встречает меня и часто бьёт по линии. Екатерина была в первой десятке, так что это будет тяжёлый матч», — цитирует Гарсия пресс-служба Тура.