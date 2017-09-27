Роджер Федерер: Не буду стараться догнать Надаля в рейтинге
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём расписании до конца сезона.
«Следующие недели невероятно важны: это Шанхай и Базель. Может, ещё в Париже сыграю. И, конечно, на Итоговом турнире в Лондоне. Но наибольшим приоритетом будет Базель. Я могу пропустить Париж, если пойму, что мне не хватает сил.
Не буду стараться догнать Надаля в рейтинге. Мне нужно концентрироваться на себе», — цитирует Федерера Tennis.com.
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