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https://sport.mail.ru/news/tennis/31148200/
27 сентября 2017, 21:07 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Не буду стараться догнать Надаля в рейтинге

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своём расписании до конца сезона.

«Следующие недели невероятно важны: это Шанхай и Базель. Может, ещё в Париже сыграю. И, конечно, на Итоговом турнире в Лондоне. Но наибольшим приоритетом будет Базель. Я могу пропустить Париж, если пойму, что мне не хватает сил.

Не буду стараться догнать Надаля в рейтинге. Мне нужно концентрироваться на себе», — цитирует Федерера Tennis.com.
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