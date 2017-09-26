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26 сентября 2017, 23:45 | Теннис | Чемпионат.com

Мирный выиграл 750-й матч в карьере на турнирах АТР в парном разряде

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в первом круге парного разряда турнира в Шэньчжэне оказались сильнее китайцев Гун Маосиня и Чжан Цзе со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп <span class=error>Освальд</span> в первом круге парного разряда турнира в Шэньчжэне оказались сильнее китайцев <span class=error>Гун</span> <span class=error>Маосиня</span> и <span class=error>Чжан</span> <span class=error>Цзе</span> со счётом 7:6 (7:5) 6:1. Увеличить
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Для 40-летнего уроженца Минска эта победа стала 750-й в карьере на соревнованиях АТР в паре. Мирный стал четвёртым действующим игроком, которому покорилось это достижение.

«Я очень рад, что добрался до этого этапа моей карьеры. В начали пути я и представить не мог, что это произойдёт. Тогда игра на уровне АТР была мечтой, которая до сих пор сбывается. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить мою семью, тренеров и всех моих партнёров, которые помогли мне добиться этого», — приводит слова Мирного официальный сайт АТР.
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