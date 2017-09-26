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26 сентября 2017, 20:48 | Теннис | GoTennis.ru

Симона Халеп: Сегодня Касаткина меня переиграла

Румынка Симона Халеп прокомментировала своё поражение от россиянки Дарьи Касаткиной в Ухане.

«Моя соперница играла просто отлично. Ей удавалось всё. А вот у меня, напротив, был не лучший день. Я не играла почти месяц, так что вряд ли могла сразу заиграть на должном уровне. Дарья здорово действовала на приёме и по задней линии. Сегодня она мена переиграла.

Сейчас я сосредоточена на своей подаче: первой, второй и всех её аспектах. После US Open мы с командой решили, что мне нужно улучшить свою подачу: ускорить её, сильнее подкручивать. Но ведь невозможно получить результат за две недели, так что мне надо продолжать работать. Так и в жизни: чтобы стать сильнее, нужно время, — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.
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