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26 сентября 2017, 19:13 | Теннис | GoTennis.ru

Барбора Стрыкова: WTA — это просто цирк!

Чешская теннисистка Барбора Стрыкова выразила недовольство 10-минутным перерывом во время матча с латвийкой Еленой Остапенко в Ухане. Напомним, что, согласно правилам WTA, перерыв делается перед решающей партией матча при игре в экстремальных условиях (когда индекс теплового стресса равен или больше 30,1°С).

«WTA — это просто цирк! Над нами все будут смеяться. Это просто глупо», — приводит слова Стрыковой журналист Тумаини Карайол в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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