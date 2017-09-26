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26 сентября 2017, 18:45 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович продолжит работать с Андре Агасси в 2018 году

Сербский теннисист Новак Джокович продолжит работу со своим наставником Андре Агасси в сезоне-2018. Об этом сообщает журналист Саша Озмо в своём микроблоге на сервисе Twitter.

30-летний серб начал сотрудничество с Агасси перед Открытым чемпионатом Франции-2017. Под его руководством Джокович дошёл до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также выиграл турнир в Истбурне.
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26 сентября

Новак Джокович продолжит работать с Андре Агасси в 2018 году

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