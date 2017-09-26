Гарбин Мугуруса сыграет в 1/8 финала соревнований в Ухане

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время 23-летняя Мугуруса сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 28-летняя Цуренко дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Следующей соперницей Мугурусы на соревнованиях Dongfeng Motor Wuhan Open будет полька Магда Линетт.