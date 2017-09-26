Гарбин Мугуруса сыграет в 1/8 финала соревнований в Ухане
Первая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, в двух сетах одолела украинку Лесю Цуренко, занимающую 50-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/4 во втором раунде турнира в Ухане.
Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время 23-летняя Мугуруса сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала три
Следующей соперницей Мугурусы на соревнованиях Dongfeng Motor Wuhan Open будет полька Магда Линетт.
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