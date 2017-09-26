Халеп, Плишкова, Свитолина и В. Уильямс квалифицировались на Итоговый турнир WТА

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Вслед за испанкой Гарбинье Мугурусой право выступить в Сингапуре завоевали румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина и американка Винус Уильямс.

«Поздравляем Симону, Каролину, Элину и Винус с квалификацией на Итоговый чемпионат WТА. Каждая из этих теннисисток проводит блестящий сезон и своей игрой заслужила право соревноваться за престижный трофей Билли Джин Кинг. С нетерпением ждём этих игроков в Сингапуре», — приводит слова исполнительного директора WТА Стива Саймона официальный сайт организации.