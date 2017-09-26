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26 сентября 2017, 17:54 | Теннис | Чемпионат.com

Халеп, Плишкова, Свитолина и В. Уильямс квалифицировались на Итоговый турнир WТА

Сразу четыре теннисистки сегодня, 26 сентября, гарантировали себе участие в Итоговом турнире WТА, который пройдёт в Сингапуре с 22 по 29 октября.

Румынская теннисистка Симона Халеп. Увеличить
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Вслед за испанкой Гарбинье Мугурусой право выступить в Сингапуре завоевали румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина и американка Винус Уильямс.

«Поздравляем Симону, Каролину, Элину и Винус с квалификацией на Итоговый чемпионат WТА. Каждая из этих теннисисток проводит блестящий сезон и своей игрой заслужила право соревноваться за престижный трофей Билли Джин Кинг. С нетерпением ждём этих игроков в Сингапуре», — приводит слова исполнительного директора WТА Стива Саймона официальный сайт организации.
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