Касаткина победила вторую «ракетку» мира Халеп на турнире в Китае
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над второй «ракеткой» мира румынкой Симоной Халеп во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.
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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки, которая занимает 31-е место в рейтинге WTA. Матч продолжался 1 час 12 минут. Соперницы провели третий очный матч, 20-летняя Касаткина одержала первую победу в их противостоянии.
В третьем круге Касаткина встретится с соотечественницей Екатериной Макаровой.
Турнир в Ухане завершится 30 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $2,666 млн.
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