Мирный вышел в ¼ финала парного разряда на турнире в Китае
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $666 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом матче
На женском турнире в узбекской столице Ташкенте (призовой фонд — $226 тыс.) белорусская теннисистка Арина Соболенко (119-й номер мирового рейтинга) в поединке 1/16 финала уверенно переиграла россиянку Евгению Родину (84) — 6:2, 6:2. Соперницей белоруски в игре за выход в четвертьфинал будет представительница Германии Татьяна Мария (53).
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