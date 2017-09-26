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https://sport.mail.ru/news/tennis/31129594/
26 сентября 2017, 13:53 | Теннис | БЕЛТА

Мирный вышел в ¼ финала парного разряда на турнире в Китае

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $666 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом матче белорусско-австрийский тандем одержал победу над китайским дуэтом Мао Синь Гон / Цзе Чжан — 7:6 (7:5), 6:1. Еще один белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо в первом раунде сыграют с другой интернациональной парой — Марсело Мело (Бразилия) / Александр Зверев (Германия).

На женском турнире в узбекской столице Ташкенте (призовой фонд — $226 тыс.) белорусская теннисистка Арина Соболенко (119-й номер мирового рейтинга) в поединке 1/16 финала уверенно переиграла россиянку Евгению Родину (84) — 6:2, 6:2. Соперницей белоруски в игре за выход в четвертьфинал будет представительница Германии Татьяна Мария (53).

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