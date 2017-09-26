Мирный вышел в ¼ финала парного разряда на турнире в Китае

Сегодня в стартовом матче белорусско-австрийский тандем одержал победу над китайским дуэтом Мао Синь Гон / Цзе Чжан — 7:6 (7:5), 6:1. Еще один белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо в первом раунде сыграют с другой интернациональной парой — Марсело Мело (Бразилия) / Александр Зверев (Германия).

На женском турнире в узбекской столице Ташкенте (призовой фонд — $226 тыс.) белорусская теннисистка Арина Соболенко (119-й номер мирового рейтинга) в поединке 1/16 финала уверенно переиграла россиянку Евгению Родину (84) — 6:2, 6:2. Соперницей белоруски в игре за выход в четвертьфинал будет представительница Германии Татьяна Мария (53).