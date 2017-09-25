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https://sport.mail.ru/news/tennis/31119261/
25 сентября 2017, 17:01 | Теннис | Чемпионат.com

Хачанов и Рублёв уступили на старте турнира в Чэнду в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Чэнду в парном разряде.

Российские теннисисты <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> и Андрей <span class=error>Рублёв</span> не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в <span class=error>Чэнду</span> в парном разряде. Увеличить
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На старте соревнований они проиграли филиппинцу Триту Конраду Хьюэю и представителю Франции Фабрису Мартену со счётом 1:6, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.

За выход в полуфинал Хьюэй и Мартен поспорят с победителями матча Сантьяго Гонсалес (Мексика) / Ненад Зимонич (Сербия, 3) — Сунь Фацзин (Китай) / Те Ригеле (Китай).

Хачанов является действующим победителем турнира в Чэнду в одиночном разряде.
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