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https://sport.mail.ru/news/tennis/31118599/
25 сентября 2017, 16:06 | Теннис | Чемпионат.com

Павлюченкова проиграла Корне в первом круге турнира в Ухане

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане, в двух сетах проиграв представительнице Франции Ализе Корне со счётом 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Уроженка Самары 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету Ализе 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Корне поспорит с ещё одной представительницей России Светланой Кузнецовой (6).

Ухань. Женщины. Первый круг
Хиль Белен Тайхман (Швейцария, WC) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:4, 3:6, 6:3.
Чжан Шуай (Китай) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 5:7, 6:1.
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