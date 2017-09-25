Павлюченкова проиграла Корне в первом круге турнира в Ухане
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане, в двух сетах проиграв представительнице Франции Ализе Корне со счётом 3:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Уроженка Самары 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 3
За выход в третий круг Корне поспорит с ещё одной представительницей России Светланой Кузнецовой (6).
Ухань. Женщины. Первый круг
Хиль Белен Тайхман (Швейцария, WC) — Саманта Стосур (Австралия) — 6:4, 3:6, 6:3.
Чжан Шуай (Китай) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 5:7, 6:1.
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