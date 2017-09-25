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https://sport.mail.ru/news/tennis/31117260/
25 сентября 2017, 15:12 | Теннис | Чемпионат.com

Касаткина и Синякова разгромили китаянок на турнире в Ухане в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и представительница Чехии Катержина Синякова вышла во второй круг турнира в Ухане (Китай) в парном разряде.

На старте соревнований они разгромили представительниц Китая Гуо Шаньшань и Е Цююй (WC) со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 48 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Касаткина и Синякова поспорят с победительницами противостояния Элисе Мертенс (Бельгия) / Деми Схурс (Нидерланды) — Алиция Росольска (Польша) / Эбигейл Спирс (США, 7).
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