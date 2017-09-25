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https://sport.mail.ru/news/tennis/31116112/
25 сентября 2017, 13:35 | Теннис | Чемпионат.com

Звонарёва одолела Бегу в первом круге турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Вера Звонарёва (Q) пробилась во второй круг турнира в Ташкенте, в трёх партиях одолев румынку Ирину Бегу (4) со счётом 2:6, 6:2, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 19 брейк-пойнтов. На счету Бегу 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

Звонарёва выступает в основной сетке турнира WТА впервые с апреля 2015 года.

За выход в четвертьфинал Вера поспорит с француженкой Полин Пармантье.

Ташкент. Женщины. Первый круг.

Дениса Аллертова (Чехия) — Яна Фетт (Хорватия, Q) — 6:2, 3:6, 6:3.
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