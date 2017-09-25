Надаль и Федерер победили остальной мир. Как это было
В Праге состоялся Кубок Лэйвера. Рассказываем, как вместе играли и побеждали Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.
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Проводить коммерческие турниры в разгар сезона — идея интересная, но вызывающая немало вопросов. Календарь
Понимаю недовольство организаторов Spb Open. Люди тратят деньги, силы, чтобы всё организовать на высшем уровне, пытаются пригласить звёздных теннисистов. Но вдруг приходят ещё более солидные дяди со связями и утаскивают у вас
Но пора рассказать, что происходило в минувший
Формат Кубка Лэйвера
В профессиональном гольфе уже долгие годы проходит турнир в формате США против остального мира, известный как «Райдер Кап». Организаторы Кубка Лэйвера выбрали похожий вариант: европейские теннисисты играли против представителей США, Канады и Австралии. Здесь можно было бы добавить ещё и Аргентину, но
Капитанами были назначены Бьорн Борг и Джон Макинрой, которые взяли себе в помощники соответственно Томаса Энквиста и Патрика Макинроя.
В каждый из трёх дней должны были быть сыграны 4 матча — 3 одиночных и 1 парный. При этом состав пар не должен был пересекаться. Систему начисления очков приняли такую, что интрига в любом случае сохранялась до последнего дня. В пятницу любой успех приносил в копилку команды лишь 1 очко, в субботу — уже 2, а в воскресенье и вовсе 3. То есть полтора дня в теории можно было отдыхать, наслаждаться атмосферой, купаться во внимании, а затем спуртовать! Естественно, ничего похожего не было. Все включились с самого начала. Добавлю, что для победы нужно было набрать 13 баллов. Все матчи проводились из трёх партий, причём решающая проходила в формате чемпионского
Пятница. День
Даже если просто взглянуть на результаты первого дня, видно, насколько насыщенными были встречи. В первых трёх матчах не было ни партии, которая бы не закончилась
И лишь в парной встрече
Обстановка, конечно же, не напоминала рядовой теннисный турнир. Всё было сделано для привлечения аудитории: стильный корт чёрного цвета, постоянные интервью с игроками, сами теннисисты болели за своих партнёров с такой энергией, что и Кубок Дэвиса рядом не стоял. Рафа Надаль за эти дня улыбался столько, сколько, наверное, за предыдущие 3−4 года. Ну, а что — результат
Ну, а счёт после первого дня — 3−1 в пользу Европы.
Суббота. Федерер и Надаль на одной стороне корта
Во второй день все ждали не одиночных баталий, а парной встречи, на которую у европейцев были заявлены Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Перед тем как сыграть в парной комбинации, они ещё выиграли по одиночному матчу. Швейцарец вынес с корта Сэма Куэрри — 6:4, 6:2. Испанец в драматичном матче превзошёл Джека Сока — 6:3, 3:6, 11:9. Пилюлю для команды Макинроя слегка подсластил Ник Кирьос, победивший Томаша Бердыха.
Всем хотелось поскорее увидеть, а как же это будет, как Рафа и Роджер будут делить корт, что собой будет представлять их пара. Поговаривали, что чуть ли не весь турнир организовали только для того, чтобы совместить величайших игроков в дуэте. Кстати, оба олимпийские чемпионы в паре! Федерер победил в Лондоне вместе со Стэном Вавринкой, а Надаль в Рио с Марком Лопесом. Противостояли им далеко не новички в парных баталиях — американцы Джек Сок и Сэм Куэрри.
Кривить душой не будем. Играли Рафа и Роджер далеко не блестяще. И взаимопонимания не хватало, и тактику они вряд ли сумели обсудить перед матчем. Но то мастерство, которое они проявляли в некоторых розыгрышах, взрывало публику. Таких вздохов Прага давно не слышала.
Первая партия осталась за фаворитами, но во второй американцы раскрутили маховик своих атак, добавили в мощи и заставили Надаля и Федерера всё время защищаться. Итог — 6:1 в пользу Куэрри и Сока. Запахло сенсацией? Не
Воскресенье. Как у Федерера появился новый тренер… Рафа Надаль!
Заключительный день должен был стать обычной формальностью, ведь для победы сборной остального мира нужно было выигрывать все оставшиеся встречи. Ну, или по крайней мере три, чтобы получить право на дополнительную и решающую. Но и без того воскресный день подарил ещё одну баталию, которая заставила весь зал стоять на ушах.
Началось всё с того, что Сок и Иснер умыкнули три очка на двух
Матч мог закрыть Рафаэль Надаль, который обычно щёлкал встречи с Джоном Иснером как орешки. Но на этот раз
При счёте 12−9 в пользу подопечных Борга и Энквиста на корт вышли Роджер Федерер и Ник Кирьос. Австралиец в случае успеха обеспечивал бы дополнительную встречу, так сказать, продолжение банкета.
Борьбы хватало практически в каждом поединке, но этот, заключительный, был самым серьёзным — от начала и до конца. Он даже напомнил феноменальную схватку Федерера и Кирьоса образца Майами этого года, когда Ник играл лучше, но
Первый сет остался за Ником, второй ценой гигантских усилий забрал Роджер на
Ника утешали всей командой, глаза у него были на мокром месте. Играл он на максимуме и реально хотел выиграть, что с ним бывает далеко не всегда. Но побеждают даже на таких выставочных турнирах настоящие чемпионы, которые никогда не позволяют себе плевать на теннис, как это частенько делает Кирьос.
Дальше европейцам вручали трофей, шампанское лилось рекой. Безусловно, такие турниры нужны, они интересуют болельщиков. Но вопрос, когда проводить подобные битвы, остаётся открытым.
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