А. Радваньска обыграла Рыбарикову на старте турнира в Ухане
Польская теннисистка Агнешка Радваньска (9) вышла во второй круг турнира в Ухане, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 6:4, 7:5.
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Продолжительность встречи составил 2 часа 4 минуты. Агнешка совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 15
За выход в третий круг Радваньска поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия) — Юлия Гёргес (Германия).
Ухань. Женщины. Первый круг.
Элисе Мертенс (Бельгия) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 1:6, 6:4.
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