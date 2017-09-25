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https://sport.mail.ru/news/tennis/31114469/
25 сентября 2017, 11:42 | Теннис | Чемпионат.com

Чемпионка US Open Стивенс взяла всего 4 гейма в матче с Ван Цян в Ухане

Американская теннисистка Слоан Стивенс (14) не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане, в двух партиях проиграв представительнице Китая Ван Цян со счётом 2:6, 2:6.

Американская теннисистка <span class=error>Слоан</span> <span class=error>Стивенс</span> (14) не смогла пробиться во второй круг турнира в <span class=error>Ухане</span> в двух партиях проиграв представительнице Китая Ван <span class=error>Цян</span> со счётом 2:6 2:6. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Чемпионка US Open 2017 года совершила 1 двойную ошибку и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету китаянки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Ван Цян поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Турнир завершится 30 сентября.
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