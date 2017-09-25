Чемпионка US Open Стивенс взяла всего 4 гейма в матче с Ван Цян в Ухане

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Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Чемпионка US Open 2017 года совершила 1 двойную ошибку и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету китаянки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Ван Цян поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Турнир завершится 30 сентября.