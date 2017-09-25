Касаткина одолела Риске и сыграет с Халеп на турнире в Ухане
Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира в Ухане, в трёх партиях одолев представительницу США Элисон Риске со счётом 6:1, 2:6, 6:3.
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Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Дарья 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 8
За выход в третий круг соревнований в Ухане Касаткина поспорит с представительницей Румынии Симоной Халеп (2). Турнир завершится 30 сентября.
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