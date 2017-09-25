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https://sport.mail.ru/news/tennis/31113449/
25 сентября 2017, 10:59 | Теннис | Чемпионат.com

Финалистка US Open — 2017 Кис проиграла Лепченко в первом круге турнира в Ухане

Американская теннисистка Мэдисон Кис (10) не смогла пробиться во второй круг турнира в Ухане, в двух сетах проиграв своей соотечественнице Варваре Лепченко (Q) со счётом 2:6, 6:7 (4:7).

Американская теннисистка <span class=error>Мэдисон</span> Кис (10) не смогла пробиться во второй круг турнира в <span class=error>Ухане</span> в двух сетах проиграв своей соотечественнице Варваре <span class=error>Лепченко</span> (Q) со счётом 2:6 6:7 (4:7). Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. Финалистка US Open — 2017 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету Варвары 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Лепченко поспорит с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) — Моника Никулеску (Румыния, Q).
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