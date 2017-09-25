Анастасия Павлюченкова поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA

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Павлюченкова на прошлой неделе дошла до финала турнира WTA в Токио, где уступила датчанке Каролин Возняцки (0:6, 5:7). Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге. Елена Веснина опустилась с 19-й на 21-ю позицию, а Дарья Касаткина поднялась на одну строчку (31).

Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, потеряла одну позицию в рейтинге, опустившись на 104-ю строчку.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 25 сентября:

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6115 очков.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965.

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520.

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4756.

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4640.

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3810.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3781…

19 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2190…

21 (19). Елена Веснина (Россия) — 2140…

31 (32). Дарья Касаткина (Россия) — 1625…

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1475…

64 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) — 882…

69 (75). Екатерина Александрова (Россия) — 813…

84 (94). Евгения Родина (Россия) — 752…

104 (103). Мария Шарапова (Россия) — 605.