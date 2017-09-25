Теннисист Джумхур поднялся на 40-е место в мировом рейтинге после победы в Петербурге
Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины поднялся на 40-е место в рейтинге Ассоциации
теннисистов-профессионалов (АТР) после завоевания титула на теннисном турнире в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте организации.
Джумхур в финале в воскресенье нанес поражение итальянцу Фабио Фоньини. Для 25-летнего боснийца этот титул стал первым в карьере на турнирах АТР. Он переместился на 15 позиций в рейтинге. Фоньини также улучшил свое положение, став 27-м.
Болгарин Григор Димитров сместил с восьмого места рейтинга АТР швейцарца Станисласа Вавринку. Лидирует испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер — второй, британец Энди Маррей — третий.
Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, расположившийся на 32-й строчке, Андрей Кузнецов потерял 4 позиции и опустился на 91-е место.
Рейтинг ATP, версия от 25 сентября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9465 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505,
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 6790,
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4310,
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4155,
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4125,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3925,
8 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575,
9 (8). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3540,
10 (10). Пабло
27 (29). Фабио Фоньини (Италия) — 1650…
32 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330…
37 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1221…
40 (55). Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 1121…
62 (62). Даниил Медведев (Россия) — 819…
88 (88). Евгений Донской (Россия) — 595…
91 (87). Андрей Кузнецов (Россия) — 586.
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