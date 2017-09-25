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https://sport.mail.ru/news/tennis/31111358/
25 сентября 2017, 9:30 | Теннис | Спорт-Экспресс

Бачински из-за травмы завершила сезон

Швейцарская теннисистка Тимеа Бачински объявила, что нынешний сезон для нее завершен.

28-летняя швейцарка получила травму бедра, которую она получила в матче третьего круга Уимблдона против Агнешки Радванской.

«Привет всем, я вернулась с еще несколькими новостями. Лечения, которым я занималась в течение последних нескольких месяцев, оказалось недостаточно, чтобы залечить боль в правой руке. Обсудив это со всей моей командой и выслушав мнения нескольких специалистов, я решила завершить этот сезон. Итак, через несколько дней я пройду небольшую хирургическую процедуру. Если все будет идти по плану, то вернусь к началу следующего года. Рассматриваю это время, как возможность, чтобы вернуться еще сильнее», — написала Бачински на своей странице в Инстаграме.
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