Бачински из-за травмы завершила сезон

28-летняя швейцарка получила травму бедра, которую она получила в матче третьего круга Уимблдона против Агнешки Радванской.

«Привет всем, я вернулась с еще несколькими новостями. Лечения, которым я занималась в течение последних нескольких месяцев, оказалось недостаточно, чтобы залечить боль в правой руке. Обсудив это со всей моей командой и выслушав мнения нескольких специалистов, я решила завершить этот сезон. Итак, через несколько дней я пройду небольшую хирургическую процедуру. Если все будет идти по плану, то вернусь к началу следующего года. Рассматриваю это время, как возможность, чтобы вернуться еще сильнее», — написала Бачински на своей странице в Инстаграме.