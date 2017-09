«Президент Боснии ещё позвонит». Кто выиграл первый титул для своей страны

?ПОЗДРАВЛЯЕМ ?Романа Жебавы ?? и Матве Мидделкоопа ??с победой в парном разряде St. Petersburg Open 2017 ? Финал выдался очень накалённым ??? Оправдались ли Ваши ожидания насчёт победителей? ? CONGRATULATIONS ? to Jebavy ?? and Middelkoop ?? - winners of St. Petersburg Open 2017 in doubles ??? #spbopen #formulatx #itstennistime #поранатеннис #спбопен #формулатх

A post shared by Formula TX Company (@formula_tx) on Sep 24, 2017 at 6:06am PDT