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24 сентября 2017, 20:34 | Теннис | GoTennis.ru

Дамир Джумхур: Сделав первый брейк, понял, что смогу побороться за победу

Чемпион турнира St.Petersburg Open босниец Дамир Джумхур прокомментировал свою победу над итальянцем Фабио Фоньини в титульном поединке соревнований.

— Дамир, поделитесь своим победным опытом. За счёт чего Вы сегодня победили?
— Мне очень помог финал в Уинстон-Сейлеме. Тогда мне мешали нервы, у меня не получалось нащупать свою игру. Сегодня в дебюте матча я тоже нервничал, но я вспомнил опыт той встречи и почувствовал себя лучше.

— Вы стали первым боснийским игроком, выигравшим титул ATP. Какой момент стал переломным в сегодняшнем матче?
— В первом сете у меня не получалось сделать брейк, и меня это сильно расстраивало. Из-за этого я чувствовал дискомфорт на своей подаче. Во втором сете я стал лучше подавать. Сделав первый брейк, я заиграл более уверенно и понял, что смогу побороться за победу. Ну и самым важным был тот самый первый брейк.

— Поделитесь ощущениями от центрального корта, атмосферы на трибунах.
— Турнир в Санкт-Петербурге один из лучших в Туре и, бесспорно, лучший в своей категории. Мне также понравилась местная публика. Например, сегодня зрители вели себя в духе «фэйр-плэй», весьма корректно поддерживая меня и Фабио. Всё тут сделано на высочайшем уровне. И, конечно, я очень хочу вернуться сюда в следующем году.
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