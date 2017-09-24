Дамир Джумхур: Сделав первый брейк, понял, что смогу побороться за победу

— Дамир, поделитесь своим победным опытом. За счёт чего Вы сегодня победили?

— Мне очень помог финал в Уинстон-Сейлеме. Тогда мне мешали нервы, у меня не получалось нащупать свою игру. Сегодня в дебюте матча я тоже нервничал, но я вспомнил опыт той встречи и почувствовал себя лучше.

— Вы стали первым боснийским игроком, выигравшим титул ATP. Какой момент стал переломным в сегодняшнем матче?

— В первом сете у меня не получалось сделать брейк, и меня это сильно расстраивало. Из-за этого я чувствовал дискомфорт на своей подаче. Во втором сете я стал лучше подавать. Сделав первый брейк, я заиграл более уверенно и понял, что смогу побороться за победу. Ну и самым важным был тот самый первый брейк.