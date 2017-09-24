Дамир Джумхур: Сделав первый брейк, понял, что смогу побороться за победу
Чемпион турнира St.Petersburg Open босниец Дамир Джумхур прокомментировал свою победу над итальянцем Фабио Фоньини в титульном поединке соревнований.
— Дамир, поделитесь своим победным опытом. За счёт чего Вы сегодня победили?
— Мне очень помог финал в
— Вы стали первым боснийским игроком, выигравшим титул ATP. Какой момент стал переломным в сегодняшнем матче?
— В первом сете у меня не получалось сделать брейк, и меня это сильно расстраивало.
— Поделитесь ощущениями от центрального корта, атмосферы на трибунах.
— Турнир в
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