Неугомонные. Клейбанова и Звонарева снова удивляют

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Вы же помните Алису Клейбанову? Девушку с потрясающим бойцовским характером, которая обыгрывала Ким Клийстерс и Винус Уильямс и устраивала шоу вместе с Аной Иванович в эмоциональном матче на Australian Open? В 2012 году она победила рак — лимфому Ходжкина, вернулась на профессиональный уровень, снова вошла в Top-100… Но вот уже три года о ней снова мало кто слышал.

Причина — в травмах плеча и колена. Последняя из-за ошибочного диагноза и неверно выбранного лечения потребовала больше времени и усилий, чем предполагалось изначально. А когда дела вроде бы пошли на лад, в начале этого года, случилось еще и повреждение стопы.

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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ

Турниры, в которых Клейбанова приняла участие после Уимблдона-2014 и до нынешнего сезона, можно пересчитать по пальцам одной руки — четыре 10-тысячника в Анталье в конце 2015-го и скромные состязания в Румынии в мае 2016-го, где она не доиграла стартовый матч. Из-за всего этого россиянка, которой в июле исполнилось 28 лет, лишилась даже защищенного рейтинга. Попадать на турниры она могла только по специальным приглашениям организаторов. С одного из них и началось очередное возвращение Клейбановой.

В июне Алиса по-серьезному начала готовиться в академии в Делрэй-Бич, а в конце июля благодаря wild card сыграла на 25-тысячнике в тайском Хуа Хине, где сразу дошла до финала. Потом у нее было еще два турнира в Таиланде, где она в общей сложности выиграла 12 матчей из 14. В сентябре Алиса выступает в США.

Турнир в Лаббоке (штат Техас) с призовым фондом 25 000 долларов оказался для нее успешным и к тому же удивительно трогательным. Россиянка взяла титул в паре с американкой Вики Дюваль, три года назад тоже победившей лимфому, а потом напарницы встретились в одиночном финале. Понятно, что на кону стояло гораздо больше, чем очки. Но Клейбанова отдала сопернице всего два гейма — 6:0, 6:2. Для нее это первый титул с декабря 2015-го и самый крупный с тех пор, как она побеждала еще на уровне WTA — в Сеуле ровно семь лет назад.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thank you WTA for such a nice article ?<a href="https://twitter.com/hashtag/Alisaisback?src=hash">#Alisaisback</a> ??... <a href="https://t.co/WJGrrkT5EA">https://t.co/WJGrrkT5EA</a></p>— Alisa Kleybanova (@akleybanova) <a href="https://twitter.com/akleybanova/status/911413435593904128">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

628-я РАКЕТКА МИРА

«Алиса вернулась», — гласит хэштег в Твиттере Клейбановой. Хотя многие даже в окружении самой теннисистки неоднократно уговаривали ее переключиться и попробовать в жизни что-то другое.

— У меня в душе всегда было чувство, что я еще не все сделала в теннисе, — сказала теннисистка в недавнем интервью WTA. — Даже когда что-то в очередной раз шло не так, не возникало и мысли, что я больше не могу этим заниматься. Наоборот, была уверена, что я смогу со всем справиться, вернуться и играть даже лучше, чем раньше. А пока я сама думаю подобным образом, мне все равно, что говорят другие.

После победы в Лаббоке Клейбанова поднимется на 628-е место в рейтинге WTA. Но это, похоже, совсем не главное для нее.

— Я просто хочу играть и наслаждаться процессом как можно сильнее. Потому что если получится это, высокий рейтинг и попадание на крупнейшие турниры станет лишь вопросом времени. Если я смогу оставаться здоровой, не сомневаюсь, проведу в туре еще несколько отличных лет, — отметила Алиса.

Теперь Клейбанова должна сыграть в квалификации 60-тысячника в Калифорнии. Но особо усердствовать она не желает.

— Я могу рассчитывать только на качество своей игры, на свои способности и грамотное расписание. Мне нужно следить за состоянием своего организма, а не разрушать его огромным количеством матчей, — утверждает она.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY2qUtjAp24/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thank you Dalian for a great hospitality! It was a great run to the final of #dalianopen! Bye China! Спасибо, Далянь, за гостеприимство #dalianopen! Было здорово снова играть в финале! Впереди ещё очень много работы! ??? #tennis #теннис</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Vera Zvonareva (@vera.zvonareva) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-10T08:38:31+00:00">Sep 10, 2017 at 1:38am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗВОНАРЕВА ТОЖЕ ВЕРНУЛАСЬ

Еще одна неугомонная теннисистка, убежденная, что не сказала своего последнего слова в теннисе, — это Вера Звонарева. В апреле она удивила, решив вернуться. В 32 года, после серии травм и рождения дочери. Первый же матч россиянка не доиграла. Но потом приняла участие еще в четырех турнирах ITF, на одном из которых взяла титул, и квалификации в Нью-Хейвене и US Open, которые, к сожалению, не прошла.

Но в ее случае количество матчей постепенно переросло в качество. Этой осенью Звонарева уже стала финалисткой «малого» турнира WTA (с призовым фондом 125 000 долларов) в китайском Далане и 303-я ракетка мира. В воскресенье она прошла квалификацию на турнире в Ташкенте и впервые с апреля 2015-го сыграет в основной сетке полноценного турнира WTA.

Алиса КЛЕЙБАНОВА, родилась 15 июля 1989 года в Москве

Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде и пяти — в парном. Полуфиналистка турнира «Большого шлема» в парном разряде (US Open-2009). Финалистка Кубка Федерации (2013) в составе сборной России. Бывшая 20-я ракетка мира (2011).

Вера ЗВОНАРЕВА, родилась 7 сентября 1984 года в Москве

Победительница турниров «Большого шлема» в паре (US Open-2006, Australian Open-2012) и в миксте (US Open-2004, Уимблдон-2006). Финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, (Уимблон-2010, US Open-2010). Победительница 12 турниров WTA в одиночном и 6 турниров в парном разряде. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 в одиночном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2004, 2008) в составе сборной России. Бывшая 2-я ракетка мира (2010)​.