Неугомонные. Клейбанова и Звонарева снова удивляют
Алиса Клейбанова, победившая рак, выиграла самый крупный турнир с 2010 года. А Вера Звонарева впервые за три года сыграет в основной сетке полноценного турнира WTA.
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Вы же помните Алису Клейбанову? Девушку с потрясающим бойцовским характером, которая обыгрывала Ким Клийстерс и Винус Уильямс и устраивала шоу вместе с Аной Иванович в эмоциональном матче на Australian Open? В 2012 году она победила рак — лимфому Ходжкина, вернулась на профессиональный уровень, снова вошла в Top-100… Но вот уже три года о ней снова мало кто слышал.
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Турниры, в которых Клейбанова приняла участие после Уимблдона-2014 и до нынешнего сезона, можно пересчитать по пальцам одной руки — четыре 10-тысячника в Анталье в конце 2015-го и скромные состязания в Румынии в мае 2016-го, где она не доиграла стартовый матч.
В июне Алиса
Турнир в Лаббоке (штат Техас) с призовым фондом 25 000 долларов оказался для нее успешным и к тому же удивительно трогательным. Россиянка взяла титул в паре с американкой Вики Дюваль, три года назад тоже победившей лимфому, а потом напарницы встретились в одиночном финале. Понятно, что на кону стояло гораздо больше, чем очки. Но Клейбанова отдала сопернице всего два гейма — 6:0, 6:2. Для нее это первый титул с декабря 2015-го и самый крупный с тех пор, как она побеждала еще на уровне WTA — в Сеуле ровно семь лет назад.
628-я РАКЕТКА МИРА
«Алиса вернулась», — гласит хэштег в Твиттере Клейбановой. Хотя многие даже в окружении самой теннисистки неоднократно уговаривали ее переключиться и попробовать в жизни
— У меня в душе всегда было чувство, что я еще не все сделала в теннисе, — сказала теннисистка в недавнем интервью WTA. — Даже когда
После победы в Лаббоке Клейбанова поднимется на 628-е место в рейтинге WTA. Но это, похоже, совсем не главное для нее.
— Я просто хочу играть и наслаждаться процессом как можно сильнее. Потому что если получится это, высокий рейтинг и попадание на крупнейшие турниры станет лишь вопросом времени. Если я смогу оставаться здоровой, не сомневаюсь, проведу в туре еще несколько отличных лет, — отметила Алиса.
Теперь Клейбанова должна сыграть в квалификации 60-тысячника в Калифорнии. Но особо усердствовать она не желает.
— Я могу рассчитывать только на качество своей игры, на свои способности и грамотное расписание. Мне нужно следить за состоянием своего организма, а не разрушать его огромным количеством матчей, — утверждает она.
ЗВОНАРЕВА ТОЖЕ ВЕРНУЛАСЬ
Еще одна неугомонная теннисистка, убежденная, что не сказала своего последнего слова в теннисе, — это Вера Звонарева. В апреле она удивила, решив вернуться. В 32 года, после серии травм и рождения дочери. Первый же матч россиянка не доиграла. Но потом приняла участие еще в четырех турнирах ITF, на одном из которых взяла титул, и квалификации в
Но в ее случае количество матчей постепенно переросло в качество. Этой осенью Звонарева уже стала финалисткой «малого» турнира WTA (с призовым фондом 125 000 долларов) в китайском Далане и 303-я ракетка мира. В воскресенье она прошла квалификацию на турнире в Ташкенте и впервые с апреля 2015-го сыграет в основной сетке полноценного турнира WTA.
Алиса КЛЕЙБАНОВА, родилась 15 июля 1989 года в Москве
Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде и пяти — в парном. Полуфиналистка турнира «Большого шлема» в парном разряде (US Open-2009). Финалистка Кубка Федерации (2013) в составе сборной России. Бывшая 20-я ракетка мира (2011).
Вера ЗВОНАРЕВА, родилась 7 сентября 1984 года в Москве
Победительница турниров «Большого шлема» в паре (US Open-2006, Australian Open-2012) и в миксте (US Open-2004, Уимблдон-2006). Финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, (Уимблон-2010, US Open-2010). Победительница 12 турниров WTA в одиночном и 6 турниров в парном разряде. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 в одиночном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2004, 2008) в составе сборной России. Бывшая 2-я ракетка мира (2010).
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