Вера Звонарёва сразится с Ириной-Камелией Бегу на старте турнира в Ташкенте

Россиянка Вера Звонарёва в первом круге соревнований сразится с румынкой Ириной-Камелией Бегу, ещё одна представительница России Ирина Хромачёва померится силами с японкой Нао Хибино.

Австралийка Лизетт Кабрера начнёт выступление с матча против россиянки Екатерины Александровой, а соперницей хорватки Яны Фетт станет чешка Дениза Аллертова.