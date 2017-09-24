Вера Звонарёва сразится с Ириной-Камелией Бегу на старте турнира в Ташкенте
Состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WTA в Ташкенте, который пройдёт с 25 сентября по 1 октября.
Россиянка Вера Звонарёва в первом круге соревнований сразится с румынкой
Австралийка Лизетт Кабрера начнёт выступление с матча против россиянки Екатерины Александровой, а соперницей хорватки Яны Фетт станет чешка Дениза Аллертова.
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