Тарпищев вернется на капитанский мостик мужской сборной в апреле 2018 года
МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев вернется на пост капитана мужской сборной в апреле 2018 года. Об этом ТАСС заявил сам Тарпищев.
В сентябре сборная России уступила команде Венгрии со счетом 1−3 в матче
«На следующей игре сборной я вернусь на капитанский мостик, — сказал Тарпищев. — Куницын останется в тренерском штабе, туда примкнет еще и Игорь Андреев. Нужно постараться вернуться в Мировую группу, тем более, что играть будем дома».
Мужская сборная в первой группе Кубка Дэвиса проведет матч дома с победителем пары Австрия — Белоруссия. Игры пройдут
Сборная России в последний раз побеждала в Кубке Дэвиса в 2006 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter