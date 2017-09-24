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https://sport.mail.ru/news/tennis/31108904/
24 сентября 2017, 18:02 | Теннис | ТАСС

Тарпищев вернется на капитанский мостик мужской сборной в апреле 2018 года

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев вернется на пост капитана мужской сборной в апреле 2018 года. Об этом ТАСС заявил сам Тарпищев.

В сентябре сборная России уступила команде Венгрии со счетом 1−3 в матче плей-офф Кубка Дэвиса и вылетела из Мировой группы. Капитаном сборной был Игорь Куницын, Тарпищев не смог присутствовать на игре, потому что в это время находился в качестве члена Международного олимпийского комитета на сессии организации в Лиме.

«На следующей игре сборной я вернусь на капитанский мостик, — сказал Тарпищев. — Куницын останется в тренерском штабе, туда примкнет еще и Игорь Андреев. Нужно постараться вернуться в Мировую группу, тем более, что играть будем дома».

Мужская сборная в первой группе Кубка Дэвиса проведет матч дома с победителем пары Австрия — Белоруссия. Игры пройдут 6—8 апреля. По словам Тарпищева, для матча будет выбрано грунтовое покрытие: «Скорее всего, будем играть на грунте. Но мы еще обсудим выбор покрытия с игроками».

Сборная России в последний раз побеждала в Кубке Дэвиса в 2006 году.
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